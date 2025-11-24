"โสภณ"ย้ำ! ตัวเมืองหาดใหญ่ต้องอพยพ มวลน้ำมามากเกินคาด

นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกรัฐบาล แถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2568 ว่า ในวันพรุ่งนี้น้ำมวลน้ำจะไหลเข้าอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการว่าเป็นห่วงชาวหาดใหญ่ ในเรื่องความปลอดภัย โดยมอบให้ส่วนราชการทหาร กรมชลประทาน และทุกหน่วยงานส่งเรือเอาคนออกมาไปตามศูนย์พักพิง
ส่วนเรื่องที่สองคืออาหาร นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ ไม่ให้ใช้อาหารที่ไม่มีคุณภาพ ในภาวะที่ประชาชนเดือดร้อน การที่จะนำอาหารไปต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพ เรื่องน้ำดื่มต้องนำไปมอบ รวมไปถึงงบประมาณในการประสบภัยครั้งนี้ โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ เกิดรุนแรงในรอบ 300 ปี เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญที่จะต้องแก้ไขปัญหาในระยะสั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ส่วนเรื่องสั่งการเพิ่ม คือให้จังหวัดโดยรอบสงขลา ระดมเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นปัตตานี นครศรีธรรมราช มีเรือหรือมีเครื่องสูบน้ำให้ระดมมาช่วยที่หาดใหญ่ ขณะเดียวกัน สั่งให้หน่วยงานส่วนกลางเข้าไปช่วย วันนี้สำนักงบประมาณได้แจ้งว่าการเบิกจ่ายที่ติดขัดก็พร้อมอำนวยความสะดวก ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายไม่ทัน ถือว่ารัฐบาลเตรียมการเรื่องความพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยอย่างหนัก
อย่างไรก็ตาม กองทัพภาคที่ 4 หรือผู้บัญชาการสูงสุดก็บัญชาการอยู่ที่ในพื้นที่อยู่แล้ว ทุกหน่วยที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องอยู่สงขลาหมด ครั้งนี้เราเน้นไปที่หน่วยทหารที่มีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ต่างๆและช่วยเหลือ
เมื่อถามว่าตอนนี้ยังมีการโพสต์ขอความช่วยเหลือของประชาชนในพื้นที่ที่เริ่มติดต่อไม่ได้สัญญาณโทรศัพท์ไม่มี นายโสภณ กล่าวว่า เรื่องนี้ทราบดีเพราะที่ติดต่อไม่ได้ จะเป็นแบตโทรศัพท์หมดหรืออะไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้มีหน่วยลาดตระเวน ซึ่งใช้เรือลาดตระเวนดูตลอด 24 ชั่วโมง ในการให้ทุกคนออกมา โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในชีวิต นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญ
ส่วนเรื่องตัวเลข ไม่แน่นอน เพราะประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาอยู่ได้ ก็ยังอยู่ แต่ทางราชการก็ประเมินว่าส่วนไหนที่ต้องอพยพก็ต้องอพยพ วันนี้เท่าที่ทราบในตัวเมืองในอำเภอหาดใหญ่มีการอพยพ 100 %
เมื่อถามว่ามีประชาชนถึงขนาดว่าจ้างให้มีการช่วยเหลือ เพราะเดือดร้อนจริงๆ บางคนเสนอเงินจำนวนมากหลักแสน นายโสภณ กล่าวว่า อาจจะมีบางส่วน แต่ในขณะเดียวกัน ราชการ มูลนิธิต่างๆที่ลงไปช่วยก็ดำเนินการเต็มที่ ในลักษณะดังกล่าวนี้ ตนคิดว่ามีน้อย บางท่านอาจจะมีบ้าง แต่น่าจะมีน้อย โดยเฉพาะความช่วยเหลือทางราชการเพียงพออยู่แล้ว ถึงอยู่แล้ว รวมทั้งมูลนิธิที่ระดมช่วยกัน เราบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เต็มความสามารถอยู่แล้ว