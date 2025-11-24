ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบนำร้านค้า "คนละครึ่ง พลัส" ขายสินค้าให้บัตรสวัสดิการ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) เห็นชอบให้ร้านค้าคนละครึ่ง พลัส เชื่อมระบบเพื่อขายสินค้าให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ เนื่องจากร้านค้าธงฟ้า มีจำนวนไม่มากนัก คาดว่าดำเนินการเชื่อมระบบได้ในเร็ว ๆ นี้
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ณ เวลา 23.00 น. เมื่อวาน มีร้านค้าเข้าร่วม "คนละครึ่ง พลัส" 968,000 ร้านค้า มีประชาชนใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าครบหมดแล้ว 1.65 ล้านคน เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 54,132 ล้านบาท หลังจากรัฐบาล เปิดอบรม Upskill-Reskill ร้านค้า ได้มีร้านค้าลงทะเบียน 57,784 ราย จึงอยากให้เข้าร่วมฝึกอบรมผ่านออนไลน์ กับธนารารออมสิน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อรับเงินไม่เกิน 2,000 บาท ในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ขณะนี้รัฐบาลกำลังหาแหล่งเงิน รองรับคนละครึ่ง พลัส เฟส 2 โดยต้องศึกษาว่าจัดสรรให้คนละเท่าไร ยืนยันวงเงินมีเพียงพอ คาดว่าเสนอ ครม.ได้ทันก่อน 12 ธันวาคม 2568 ก่อนยุบสภา