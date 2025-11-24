กกต.เปิดข้อมูล "ประชาชน-กล้าธรรม" มีสิทธิส่งผู้สมัครครบ 400 เขต 77 จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยข้อมูลการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด เพื่อทำไพรมารีโหวตส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายพรรคการเมืองกำหนด หากมีการยุบสภาในช่วงวันที่ 12 ธันวาคม พบว่าพรรคการเมืองที่จะสามารถส่งผู้สมัครได้ครบทั้ง 400 เขต ใน 77 จังหวัด มีเพียง 2 พรรคการเมือง คือ พรรคประชาชน และพรรคกล้าธรรม ส่วนพรรคที่สามารถส่งได้ 76 จังหวัด คือ พรรคภูมิใจไทย และพรรคโอกาสใหม่
ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ 73 จังหวัด โดยพรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัครรองรับเลือกตั้งได้ 59 จังหวัด พรรคพลังประชารัฐ ส่งผู้สมัครได้ 48 จังหวัด พรรคเสรีรวมไทย 36 จังหวัด พรรคไทยภักดี ส่งผู้สมัครรองรับเลือกตั้งได้ 15 จังหวัด พรรครวมไทยสร้างชาติ ส่งผู้สมัครได้ 14 จังหวัด พรรคไทยสร้างไทย 12 จังหวัด พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาชาติ และพรรคแรงงานสร้างชาติ ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง สส.ได้ 10 จังหวัด
ทั้งนี้ มีพรรคการเมืองในระบบฐานข้อมูลปัจจุบัน อยู่จำนวน 76 พรรคการเมือง