เพื่อไทยโร่เคลมผลงาน Cell Broadcast จี้ รบ.จัดทำแผนอพยพเป็นรูปธรรม

นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ว่า พรรคเพื่อไทยขอส่งกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ และขอเรียกร้องให้รัฐบาลเอาใจใส่ในการบริหารจัดการ เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง ที่ผ่านมาได้มีการออก Cell Broadcast ซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้ทำไว้ แต่แนวทางการจัดทำศูนย์พักพิงและแผนอพยพ อย่างน้อยรัฐบาลต้องทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ที่ขณะนี้สั่งอพยพ 100 เปอร์เซ็นต์ พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขและเอาใจใส่เรื่องนี้โดยเร็ว