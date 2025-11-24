xs
ปิดตลาดฯ หุ้นไทย -1.67 จุด มูลค่าซื้อขาย 41,754.76 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขาย วันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 1.67 จุด หรือ -0.13% ที่ระดับ 1,252.73 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 41,754.76 ล้านบาท