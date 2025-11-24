xs
ราคาทองวันนี้ปรับ 21 ครั้ง [+100] รูปพรรณขายออก 63,350 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ มีการปรับเปลี่ยนระหว่างวัน 21 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 100 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 62,450 บาท ขายออกบาทละ 62,550 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 61,200.92 บาท ขายออกบาทละ 63,350 บาท