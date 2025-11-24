นายกฯ ระบุจะพยายามดัน "คนละครึ่ง พลัส เฟส 2" ให้ทันยุบสภา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2568 ถึงความชัดเจนการทำโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 2 จะทันก่อนยุบสภา หรือไม่ ว่า "ก็พยายาม"
เมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวให้ทุกกระทรวงเสนอโครงการของงบประมาณก่อนวันที่ 9 ธันวาคมนี้ นายกรัฐมนตรีชี้ไปที่นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก่อนระบุว่า ขอประชุม ครม.เศรษฐกิจ ก่อนแล้วค่อยแถลง
เมื่อถามต่อถึงกรณีนายสุไพรพล เพ็ญแข ว่าที่ผู้สมัครสส.เขตบางพลัด-บางกอกน้อย พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า โครงการคนละครึ่งพลัส เป็นโครงการที่ผิดพลาด นายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงสั้นๆ ว่า "ไปถามประชาชนส่วนใหญ่"