xs
xsm
sm
md
lg

"อิ๊งค์-เอม"เข้าเยี่ยม"ทักษิณ"ที่เรือนจำคลองเปรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ และสามี เดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี (บิดา) ซึ่งถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำกลางคลองเปรม