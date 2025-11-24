ชลประทานปัตตานีเตือน ปชช.พื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างฯ ใกล้ชิด -เตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ อำเภอสายบุรี มีปริมาณน้ำฝนสะสม 3 วัน วัดได้ 801.2 มิลลิเมตร และปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 19 – 24 พฤศจิกายน 2568 วัดได้ 1,045 มิลลิเมตร ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยกะลาพอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เกินความจุเก็บกักของอ่างเก็บน้ำฯ ซึ่งปัจจุบันยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ หากยังมีฝนตกหนักต่อไปจะทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำฯ ไหลล้นข้ามสันเขื่อนดินพังเสียหาย จนทำให้ปริมาณน้ำมากไหลลงพื้นที่ด้านท้ายอย่างรวดเร็ว โครงการชลประทานปัตตานี จึงขอให้จังหวัดปัตตานีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเตราะบอน หมู่ที่ 7 บ้านกะลาพอออก หมู่ที่ 8 บ้านกะลาพอตก และหมู่ที่ 11 บ้านกะลุบี ตำบลเตราะบอนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างฯอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมให้สามารถเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและสามารถอพยพออกจากพื้นที่ไปอยู่ในที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว