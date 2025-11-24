"กรมสมเด็จพระเทพ"เสด็จฯ ทรงเปิดประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2568

วันนี้ (24 พ.ย.) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด "70 พรรษามหามงคล เด็กและเยาวชนร่วมสืบสานการเกษตร รักษ์สิ่งแวดล้อม" ณ BANGKOK THONBURI HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ จัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2568 “70 พรรษามหามงคล เด็กและเยาวชนร่วมสืบสานการเกษตร รักษ์สิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย.68 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 11 มีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ แก่สาธารณชน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาแนวคิดและร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
การประชุมวิชาการประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ภายใต้หัวข้อ “การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” อาทิ การเสวนาแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของสถานศึกษา การนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเด็กและเยาวชน การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน 7 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการเล่านิทาน การตัด ปะ ฉีก การวาดภาพระบายสี การคัดลายมือ การเขียนเรียงความภาษาไทย การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และการนำเสนอผลงานของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของครู 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณธรรมและจริยธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการการนำเสนอผลงานของนักเรียนของสถานศึกษา 7 สังกัด เป็นต้น
สำหรับกิจกรรมการประชุมวิชาการฯ ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย.68 ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
วันที่ 23 พ.ย.68
1.การเสวนาแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของสถานศึกษา ในหัวข้อ "การเกษตรที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม" จำนวน 8 ผลงาน โดยสถานศึกษาจาก 7 หน่วยงาน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำเสนอด้านที่ 5
คุณธรรมและจริยธรรม โดยนายวีระธนา อยู่กลั่นเถื่อน โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สำนักงานเขตหนองแขม
2.การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมในในโครงการ (ร้านกาแฟและเบเกอรี่ของโรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง)
วันที่ 24 พ.ย.68
1.คณะครูผู้ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดี จำนวน 6 ราย เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร
2.การนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของสถานศึกษา 6 ด้าน ภายใต้หัวข้อ "การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" (นำเสนอผลงานหน้าพระที่นั่ง) - สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครนำเสนอ ด้านที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เรื่อง "ผักจากแปลง แปลงเป็นคำ ร้อยกรองลำนำ ทำเกษตรอินทรีย์"
3.นิทรรศการการนำเสนอผลงานของนักเรียน ภายใต้หัวข้อ "การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" บูทนิทรรศการของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยนิทรรศการจาก 3 โรงเรียน ดังนี้
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 " แหนแดงพืชเล็กเปลี่ยนโลกเกษตร" โรงเรียนวัดเกาะ
สุวรรณาราม สำนักงานเขตสายไหม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรื่อง "ปลุกชีพถังพลาสติกรักษ์โลก"โรงเรียนแก่นทองอุปถัปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เรื่อง "Waste-to-Green:สวนแนวตั้งสร้างสรรค์จากขยะเมือง"โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง
โอกาสนี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย น.ส.อรัญญา พรไชยะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษาที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ กรุงเทพมหามหานคร ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฝ้าฯ รับเสด็จ