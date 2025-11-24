xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 3.54 จุด มูลค่าซื้อขาย 15,381.36 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าดัชนีอยู่ที่ 1,257.94 จุด ปรับขึ้น 3.54 จุด หรือ เปลี่ยนแปลง 0.28 % มูลค่าซื้อขาย 15,381.36 ล้านบาท