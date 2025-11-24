xs
ราคาทองคำครั้งที่ 9 ลง 100 บ. รูปพรรณขายออก 63,150 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 11.24 น. ครั้งที่ 9 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 62,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,250.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 63,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,003.84 บาท