ผู้ว่าฯ สงขลา สั่งอพยพประชาชนในพื้นที่หาดใหญ่ทั้งหมดเข้าสู่จุดปลอดภัยเร่งด่วน

วันนี้ (24 พ.ย.) นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ประกาศคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ อพยพทั้งหมดทันที เข้าสู่จุดอพยพที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ ได้แก่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา โดยกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วที่สุด เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมมีความรุนแรงและคาดว่าจะทวีความหนักมากขึ้น
จังหวัดสงขลาได้ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนลงพื้นที่สนับสนุนการอพยพ โดยเฉพาะกำลังพลจากหน่วยทหาร รวมถึงการประสานทีมงานจิตอาสาของคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ในการนำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพื้นที่ที่ถูกตัดขาด เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ ให้ถึงพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด
อย่างไรก็ตาม แม้ระดับน้ำในคลอง ร.1 จะยังระบายได้ตามปกติ แต่ด้วยฝนที่ตกหนักและปริมาณน้ำสะสมอย่างต่อเนื่อง ทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทางน้ำประเมินว่า อาจเกิดเหตุการณ์อุทกภัยรุนแรงยิ่งกว่าปี 2543 จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งอพยพและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในพื้นที่