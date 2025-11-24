xs
มวลน้ำหนุนเข้าภายใน รพ.หาดใหญ่ แนะ ปชช.ใช้บริการผ่านระบบโทรเวช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประกาศสถานการณ์โรงพยาบาลหาดใหญ่ ระบุว่า
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เวลา 8.30 น.
มวลน้ำหนุนเข้ามาภายในโรงพยาบาล แนะนำให้ผู้รับบริการ ใช้บริการผ่านระบบโทรเวช (Telemedicine) และหากมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบต่อไป