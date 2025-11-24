ฉก.ทส.บุกทลายแก๊งล่ากระทิงแก่งกระจาน ยึดปลอกกระสุนปืนใหญ่ -ซากกระทิง-เนื้อแห้ง

วานนี้ (23 พ.ย.) นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉก.ทส.) ร่วมกับปลัดอำเภอแก่งกระจานและกองร้อยฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน ปฏิบัติการตรวจยึดของกลางการลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน บริเวณชุมชนแม่คะเมยบน บ้านท่าเสลา ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มอบหมายให้ พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษารัฐมนตรี จัดตั้งชุดเฉพาะกิจฯ ภายใต้การอำนวยการของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดด้านทรัพยากรฯ
นายมงคล ระบุว่า คณะเจ้าหน้าที่ได้วางแผนติดตามขบวนการล่ากระทิงที่เคยเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่แห่งนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว จนสามารถบุกตรวจค้นและยึดของกลางได้จำนวนมาก โดยเฉพาะปลอกกระสุนปืนไรเฟิลขนาดใหญ่ .44 แมกนัม ซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงที่ใช้ในการล่าสัตว์ป่า
ของกลางที่ยึดได้ ประกอบด้วย ปลอกกระสุนปืน .44 แมกนัม และปลอกลูกซองเบอร์ 12 ซากกระทิง ทั้งขา 5 ขา, โครง 1 ซี่, หัว 1 หัว, เนื้อกระทิงแห้งและดิบรวมกว่า 2 กิโลกรัม พร้อมแกงเนื้อกระทิง ซากกระดูกสัตว์ป่าหายาก ได้แก่ กระทิง, กวาง และเสือขนาดเล็ก เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมอุปกรณ์, บาร์, โซ่ และน้ำมัน อุปกรณ์ล่าสัตว์ ได้แก่ เลเซอร์ติดปืน, หัวไฟฉายคาดหัว, คลึงต่อไก่, มีด, ขวาน และอุปกรณ์ประกอบอาชญากรรมอื่นๆ รวมกว่า 29 รายการ
ขณะเข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบผู้ต้องสงสัย 2 คน วิ่งหลบหนีเข้าป่า ต่อมา ตรวจสอบจากภาพถ่ายแล้วระบุตัวได้ว่าเป็น "นายต๊ะ" ราษฎรบ้านพุพลู ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ส่วนอีก 1 คนเป็นผู้หญิง ทำกินอยู่ในแปลงมาตรา 64 ของนายห้วย
เจ้าหน้าที่เผยว่า จากการสืบสวน พบว่ามีกลุ่มนายทุนจากต่างถิ่นเป็นผู้สั่งการให้เข้ามาลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ โดยใช้อาวุธปืนไรเฟิลขนาดใหญ่ ซึ่งมีอานุภาพทำลายล้างสูง
นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กล่าวว่า การกระทำของคณะบุคคลดังกล่าว เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
คณะเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกพร้อมส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว และจะเร่งขยายผลเพื่อติดตามจับกุมตัวการที่แท้จริง ซึ่งเป็นนายทุนจากต่างถิ่นที่เป็นหัวหน้าขบวนการลักลอบล่าสัตว์ป่าให้ได้โดยเร็ว
การปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มงวดและจริงจังของรัฐบาลในการปราบปรามอาชญากรรมต่อทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการล่าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างกระทิง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายากที่ต้องได้รับการอนุรักษ์