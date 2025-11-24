"นิพิฏฐ์"เขียนใบสมัครเข้าพรรค ปชป. ลั่นไม่ใช่คนทรยศตัวย่อ น.

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ผมไม่ใช่คนทรยศ
สัปดาห์ที่แล้ว ผมเข้าไปพรรคประชาธิปัตย์ นำผู้สมัครส.ส.ไปพบหัวหน้าอภิสิทธิ์ และ ท่านชวน หลีกภัย
น้องๆในพรรคดีใจ หลังจากไม่เจอกันนาน บางคนวิ่งเข้ามากอด บางคนน้ำตาซึม ผมก็ขอโทษน้องๆ ที่จากพรรคไป 2-3 ปี
ผมบอกว่า ผมจะมาสมัครลง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ น้องๆก็ดูแล หาโต๊ะให้นั่งเขียนใบสมัคร ผมบอกว่า ผมนั่งเขียนข้างนอกก็ได้ น้องๆในพรรคไม่ยอม ให้เข้าไปนั่งเขียนข้างใน
เดินเข้าไปในพรรค ผมถามว่าห้องนี้ใครนั่ง เขาก็บอกว่าคนนั้น คนนี้นั่ง
ผ่านไปห้องหนึ่ง ผมถามว่า แล้วห้องนี้ใครนั่งล่ะ เจ้าหน้าที่บอกว่า “คนทรยศนั่ง” ผมหัวเราะ และถามว่า บอกชื่อย่อหน่อยได้ไหม ว่า คนทรยศที่ว่า มีชื่อย่อว่าอะไร เขาบอกว่า ชื่อ น. ผมสะดุ้ง น้อง ๆ หัวเราะ บอกว่า แต่ไม่ใช่ชื่อ“นิพิฏฐ์” นะ
วันนี้ ผมกลับมาแล้ว ศึกนี้จะแพ้หรือชนะผมไม่รู้ แต่ดีใจที่น้องๆ ไม่ถือว่าผมเป็นคนทรยศ