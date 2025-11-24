กรมปศุสัตว์ชะลอนำเข้าสัตว์ปีก-ซากสัตว์ปีกจากกัมพูชา 90 วัน

กรมปศุสัตว์ออกประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านสัตว์ปีกจำพวก นก ไก่ เป็ด ห่าน หงส์ น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ไข่สำหรับทำพันธุ์ รวมถึงซากสัตว์ปีกดังกล่าว ที่มีแหล่งกำเนิดจากราชอาณาจักรกัมพูชา โดยให้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
ทั้งนี้ เนื่องจากมีรายงานจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal Health : WOAH) แจ้งการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ชนิด H5N1 ในพื้นที่ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งโรคระบาดดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ หากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค หรือซากของสัตว์ซึ่งป่วยตายโดยโรคระบาดดังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องชะลอการนำเข้าสัตว์ปีกจากพื้นที่โรคระบาดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดดังกล่าวแพร่กระจายเข้ามา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุขภาพของประชาชนในประเทศ