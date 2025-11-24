ปภ.เตือนแม่น้ำบางนราและแม่น้ำสายบุรีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น แนะ ปชช.อพยพไปที่สูง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง “น้ำในแม่น้ำบางนราและแม่น้ำสายบุรี ในพื้นที่ อ.ตากใบ อ.เจาะไอร้อง อ.ระแงะ อ.เมืองนราธิวาส อ.จะแนะ อ.ศรีสาคร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส น้ำล้นตลิ่งและมีระดับเพิ่มสูงขึ้น ขอให้ผู้อยู่ริมแม่น้ำ/คลองสาขา เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปที่ปลอดภัย ขอแนะนำให้ผู้ที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำอพยพไปยังพื้นที่สูงหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวใกล้บ้านทันที และเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่"
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แนะนำให้อพยพออกจากพื้นที่ลุ่ม
อ.ตากใบ อ.เจาะไอร้อง อ.ระแงะ อ.เมืองนราธิวาส อ.จะแนะ อ.ศรีสาคร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง