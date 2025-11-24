แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งระดมกำลัง-ยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวหาดใหญ่

วานนี้ (23 พ.ย.) เวลา 18.00 น. ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ออกแถลงสรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังเกิดอุทกภัย ซึ่งหลายพื้นที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤต มีน้ำท่วมเต็มพื้นที่ทั้งในเขตเมืองเศรษฐกิจ และพื้นที่โดยรอบ
โอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่า สถานการณ์อำเภอหาดใหญ่ยังวิกฤตรุนแรง น้ำท่วมเป็นวงกว้างจนเส้นทางหลักถูกตัดขาด พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวติดค้างจำนวนมาก ถือเป็นอุทกภัยหนักสุดในรอบ 15–25 ปี ทั้งนี้ พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการให้มีการระดมกำลังและยุทโธปกรณ์จากหน่วยทหารมาเป็นอีกหนึ่งกำลังในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยได้มีการเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนไปยังศูนย์พักพิงกว่า 20 แห่ง พร้อมทั้งได้มีการเปิดโรงครัวพระราชทานและแจกถุงยังชีพต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดรถส่งนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนไปยังสนามบินและด่านชายแดนแล้วกว่า 500 คน สำหรับพื้นที่ราบลุ่มและชุมชนริมคลองยังเสี่ยงสูง หลายจุดเข้าถึงยาก ต้องใช้รถทหารยกสูง จากหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 และสนธิกำลังปฏิบัติการทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายปกครอง ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจเพื่อวางแผนช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ