เตือนหาดใหญ่ระดับน้ำสูงขึ้น น้ำเหนือในประตูหน้าควนไหลมาเพิ่ม

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจเทศบาลนครหาดใหญ่ โพสต์ระบุว่า เตือน! หาดใหญ่ระดับน้ำสูงขึ้นอีก น้ำเหนือในประตูหน้าควนไหลมาเพิ่ม ทำให้หาดใหญ่น้ำสูงขึ้นอีกครั้ง