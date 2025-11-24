รฟท.แจ้งเปลี่ยนสถานีต้นทาง - ปลายทาง และงดเดินขบวนรถท้องถิ่น 16 ขบวน หลังน้ำท่วมทางรถไฟสายใต้

เพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท.รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าน้ำท่วมทางรถไฟในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ที่ยังคงมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะขยายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ยังคงไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบความเสียหายได้ ดังนั้น การรถไฟฯ จึงมีความจำเป็นต้องประกาศแจ้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง - ปลายทาง และงดเดินขบวนรถท้องถิ่น (สายใต้) จำนวน 16 ขบวน เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทาง จำนวน 4 ขบวน ประกอบด้วย
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 สุราษฎร์ธานี – สุไหงโกลก - สุราษฎร์ธานี ปรับเปลี่ยนเป็น สุราษฎร์ธานี – ทุ่งสง - สุราษฎร์ธานี
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 ชุมพร – ชุมทางหาดใหญ่ – ชุมพร ปรับเปลี่ยนเป็น ชุมพร - ทุ่งสง - ชุมพร
2. งดเดินขบวนรถ จำนวน 12 ขบวน ประกอบด้วย
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/452 นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453/454 ยะลา – สุไหงโกลก - ยะลา
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455/456 นครศรีธรรมราช - ยะลา – นครศรีธรรมราช
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง – สุไหงโกลก - พัทลุง
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 947/948 ชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – ชุมทางหาดใหญ่
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 949/950 ชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – ชุมทางหาดใหญ่
ขณะเดียวกัน ได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนตกอย่างใกล้ชิด โดยให้ฝ่ายการช่างโยธา และนายสถานีในพื้นที่ได้เฝ้าระวังประเมินและแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ มาตรการด้านความปลอดภัย และให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยหากระดับน้ำลดลงแล้วให้เร่งดำเนินการซ่อมปรับปรุงสภาพทางเพื่อเปิดการเดินรถได้ตามปกติโดยเร็ว อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้โดยสารให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบข้อมูลการเดินรถก่อนออกเดินทางผ่าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ รฟท. พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้
ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเวลาและตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ได้ทาง https://ttsview.railway.co.th/v3/floodingNST/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง