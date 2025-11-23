อธิบดีกรมทางหลวงเผยวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ กระทบกว่า 11 สายทาง ผ่านไม่ได้ 13 แห่ง

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยสถานการณ์โครงข่ายทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งได้รับผลกระทบกว่า 11 สายทาง ผ่านไม่ได้ 13 แห่ง ดังนี้
1. จังหวัดสงขลา
(1) ทล.43 ช่วง กม.43+000 - กม.43+400 อ.เทพา
(2) ทล.4145 ช่วง กม.0+000 – กม.2+700 อ.สะเดา
2. จังหวัดพัทลุง
(1) ทล.4121 ช่วง กม.2+900 – กม.2+930 อ.ตะโหมด
3. จังหวัดสตูล
(1) ทล.404 ช่วง กม.96+300 - กม.96+624 และช่วง กม.96+624 - กม.100+500 อ.ละงู
(2) ทล.4052 ช่วง กม.2+651 - กม. 4+900 อ.ละงู
4. จังหวัดปัตตานี
(1) ทล.4092 ช่วง กม.34+250 - กม.34+800 อ.มายอ
(2) ทล.4092 ช่วง กม.28+350 - กม.28+550 อ.มายอ
(3) ทล.4092 ช่วง กม.21+075 - กม.21+075 อ.ทุ่งยางแดง
(4) ทล.4075 ช่วง กม.3+600 – กม.4+200 อ.ยะหริ่ง
5. จังหวัดนราธิวาส
(1) ทล.4167 ช่วงกม.11+500 - 11+700 อ.บาเจาะ
(2) ทล.4300 ช่วงกม.1+900 - 2+400 อ.ยี่งอ
6. จังหวัดสตูล
(1) ทล.404 ช่วงกม. 96+300 - 96+624 อ.ละงู
(2) ทล.404 ช่วงกม. 96+624 - 100+500 อ.ละงู
(3) ทล.4052 ช่วงกม. 2+651 - 4+900 อ.ละงู
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมระดมกำลังเร่งวางกระสอบทรายกั้นน้ำ ติดตั้งป้ายนำทางในพื้นที่อันตราย และป้ายเตือนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งป้ายเส้นทางเลี่ยงเพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ให้การช่วยเหลือและบูรณาการร่วมกับจังหวัด โดยการมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็น และรถ 6 ล้อ เพื่ออพยพประชาชน ขนย้ายสิ่งของ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางในพื้นที่ประสบภัย
