"ธนวรรธน์" คาดน้ำท่วมหาดใหญ่ หากจบใน 1 สัปดาห์ จะกระทบ ศก. 1 หมื่น ล.

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ได้ประเมินความเสียหายเหตุน้ำท่วมใหญ่ ที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา และอีกหลายพื้นที่ใน 10 จังหวัดภาคใต้ โดยเบื้องต้นคาดว่า หากน้ำท่วมจบใน 1 สัปดาห์ จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 10,000 ล้านบาท โดยแยกเป็นความเสียหายเชิงรายได้ทางเศรษฐกิจ เช่น ภาคการผลิตสินค้า การขนส่ง การท่องเที่ยว และการจับจ่ายใช้สอยประชาชน 7 พันล้านบาท และอีกส่วนเป็นความเสียหายทรัพย์สินที่ต้องฟื้นฟู 3 พันล้านบาท