เลขาฯ กพฐ.ลงพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่ มอบถุงยังชีพ-ให้กำลังใจสถานศึกษา-ผู้ประสบอุทกภัย

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ รองเลขาธิการ กพฐ. นายตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. และนายธีรดนย์ ศรีฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจสถานศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามข้อสั่งการของ รองนายกรัฐมนตรี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โดยมี นางกฤศรดา มัทวานันดร์ ผอ.สพม.สงขลา สตูล และทีมผู้บริหาร สพป. เขต 1 และ 2 ร่วมลงพื้นที่ด้วย
นายพิเชฐ ระบุว่า ได้นำความห่วงใยจากรองนายกรัฐมนตรี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ฝากถึงครูและนักเรียน พร้อมกำชับให้ทุกเขตพื้นที่เฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงที
