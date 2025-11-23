น้ำท่วมนครหาดใหญ่ยังวิกฤต! แม้ระดับน้ำพื้นที่เศรษฐกิจบางจุดเริ่มลดลง แต่ยังสูงถึงเอว

บรรยากาศน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ช่วงเย็นวันนี้ (23 พ.ย.) ระดับน้ำในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสำคัญ บริเวณตลาดสดพลาซ่า ถนนเพชรเกษม เริ่มลดลงต่อเนื่อง อยู่ที่ระดับหัวเข่าถึงเอว
ขณะที่ถนนศุภสารรังสรรค์ หรือย่านตลาดกิมหยง ระดับน้ำยังสูง ตั้งแต่เอวจนถึงหน้าอก ส่วนถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ระดับน้ำลดลงพอสมควร ทำให้ประชาชนทยอยออกมารับข้าวและน้ำดื่มที่เจ้าหน้าที่ทหารนำรถบรรทุก GMC เข้ามาแจกจ่าย
อย่างไรก็ตาม บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 และนิพัทธ์อุทิศ 3 ระดับน้ำยังสูงมาก ตั้งแต่ระดับหน้าอกจนถึงมิดศีรษะ และมีกระแสน้ำเชี่ยว ทำให้การเข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบาก
