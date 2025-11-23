ปภ.เผยสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ยังมี 10 จว. - ภาคเหนือ 11 จว. เร่งช่วยเหลือต่อเนื่อง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ว่า ยังน่าเป็นห่วง โดยมี 10 จังหวัด ที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ทาง ปภ. ได้เร่งระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศลงพื้นที่ภาคใต้ สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยบูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด
ขณะที่ 11 จังหวัดภาคเหนือและภาคกลางที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยนั้น ปภ. ยังคงประสานให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
