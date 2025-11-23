"นิกร" ยันพรรคชาติไทยพัฒนาไม่ล่มสลาย ยังดำรงสถาบันการเมืองต่อไป

วันนี้ (23 พ.ย.) นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา แถลงข่าวอนาคตพรรคชาติไทยพัฒนา ว่า ตนได้รับมอบหมายจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ให้เปิดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และทิศทางในอนาคตของพรรคชาติไทยพัฒนา โดยปรากฏการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่การยุบพรรค หรือ การล่มสลายของพรรคชาติไทยพัฒนา แต่เป็นการปรับยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน
ทั้งนี้ ยืนยันว่า พรรคชาติไทยพัฒนายังคงดำรงสถานะความเป็นพรรคการเมือง และสถาบันทางการเมืองสืบต่อไป
ทั้งนี้ ยืนยันว่า พรรคชาติไทยพัฒนายังคงดำรงสถานะความเป็นพรรคการเมือง และสถาบันทางการเมืองสืบต่อไป