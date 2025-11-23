"พิพัฒน์" แถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. พัทลุง 3 เขต ก่อนแจ้งกรรมการ ภท.พิจารณา

วันนี้ (23 พ.ย.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย ที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ แถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. พัทลุง 3 เขต ประกอบด้วย เขต 1 น.อ.อธิคุณ คงมี เขต 2 นายวรท เทอดวีระพงศ์ เขต 3 และนายเขมพล อุ้ยตยะกุล โดยจะแจ้งต่อที่ประชุมพรรคให้รับทราบ เพื่อให้กรรมการพรรคได้พิจารณา
สำหรับพื้นที่ภาคใต้ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ จะมี นายนริศ ขำนุรักษ์ อดีต รมช.มหาดไทย เป็นอีกแรงหนุนในพื้นที่ จ.พัทลุง รวมถึง นางนาที รัชกิจประการ จะเป็นแม่งานหลักในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะที่ จ.พัทลุง
