"พิพัฒน์" แถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. พัทลุง 3 เขต ก่อนแจ้งกรรมการ ภท.พิจารณา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (23 พ.ย.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย ที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ แถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. พัทลุง 3 เขต ประกอบด้วย เขต 1 น.อ.อธิคุณ คงมี เขต 2 นายวรท เทอดวีระพงศ์ เขต 3 และนายเขมพล อุ้ยตยะกุล  โดยจะแจ้งต่อที่ประชุมพรรคให้รับทราบ เพื่อให้กรรมการพรรคได้พิจารณา

สำหรับพื้นที่ภาคใต้ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ จะมี นายนริศ ขำนุรักษ์  อดีต รมช.มหาดไทย เป็นอีกแรงหนุนในพื้นที่ จ.พัทลุง รวมถึง นางนาที รัชกิจประการ จะเป็นแม่งานหลักในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะที่ จ.พัทลุง