เกิดเหตุน้ำซัดสะพานขาด! เส้น 4060 จ.ยะลา ระหว่างกะพ้อ - รือเสาะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า เมื่อเวลา 12.40 น. วันนี้ (23 พ.ย.68) รับแจ้งว่า เกิดเหตุน้ำซัดสะพานขาด เส้น 4060 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา ระหว่างทาง กะพ้อ -รือเสาะ