นายกฯ สั่งด่วนเงินเยียวยาน้ำท่วมจ่ายได้ทันที ไม่ต้องรอสำรวจเสร็จสิ้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการด่วนให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมย้ำว่า เงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทต่อครัวเรือน สามารถจ่ายได้ทันที โดยไม่ต้องรอสำรวจเสร็จสิ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุด
นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัย เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายควบคู่ไปกับการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมด้วย
นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัย เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายควบคู่ไปกับการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมด้วย