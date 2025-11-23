ภท.ประชุมใหญ่วิสามัญฯ "อนุทิน" ย้ำแนวทางพูดแล้วทำ พรรคอื่นยากเลียนแบบ

วันนี้ (23 พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2568 โดยมีกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และสมาชิกพรรค เข้าร่วม เพื่อเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย ในสัดส่วนหัวหน้าสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 49 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ประกอบข้อบังคับพรรคภูมิใจไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 91
นายอนุทิน กล่าวกับผู้ร่วมประชุมตอนหนึ่งว่า พรรคภูมิใจไทย จากพรรคการเมืองขนาดเล็กในวันแรกที่ก่อตั้ง เราพัฒนา และเติบโต จนมาเป็นพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำ จัดตั้งรัฐบาล ในวันนี้ แสดงให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทย เป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนให้การยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธา เพิ่มมากขึ้น ศรัทธา ต่ออุดมการณ์ของพรรคที่ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เชื่อถือ ในแนวนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี ยอมรับแนวทางการทำงาน “พูดแล้วทำ” อันเป็นอัตลักษณ์ประจำตัวของสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ที่พรรคการเมืองอื่นๆ ยากจะเลียนแบบ
