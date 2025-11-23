xs
กรมฝนหลวง-การบินเกษตรส่ง ฮ.ฝนหลวงบินแจกอาหารผู้ประสบอุทกภัยหาดใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (23 พ.ย.) กรมฝนหลวง และการบินเกษตร สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ฝนหลวงจำนวน 2 ลำ ในภารกิจแจกอาหาร ข้าวกล่อง และน้ำดื่ม บริเวณพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมใหญ่