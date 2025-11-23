ผลโพลจุดเด่นพรรคการเมือง ปชช.มีภาพจำ-สโลแกนเชิงนโยบาย เป็นตัวแปรหลัก

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยรายงานผลการสำรวจ เรื่อง จุดเด่นพรรคการเมือง จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,108 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15 – 22 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
ผลการสำรวจครั้งนี้โดยภาพรวมสะท้อนให้เห็นว่า การรับรู้-ภาพจำ และสโลแกนเชิงนโยบาย กลายเป็นตัวแปรหลัก ที่กำหนดความเชื่อมั่นและการจดจำของประชาชนต่อพรรคการเมืองทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กในปี 2568 โดยมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ พรรคใหญ่ยังคงครองระดับการรับรู้สูงเกิน 80-96 เปอร์เซ็นต์ สะท้อนโครงสร้างฐานเสียงที่มั่นคง พรรคเปิดใหม่บางพรรคแสดงอัตราการเติบโตด้านการรับรู้ที่ทะยานขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายในเวลาเพียง 1 เดือน สโลแกนและผลงานเป็นสิ่งที่ “ชี้นำการจดจำ” มากกว่าชื่อพรรคเพียงอย่างเดียว ข้อมูลที่ได้จากโพลครั้งนี้จะช่วยให้ทุกพรรคทั้งใหญ่และใหม่รู้ว่า ประชาชนให้คุณค่ากับอะไรจริง ๆเช่น พรรคการเมืองผู้นำแบบใดที่คนไทยเชื่อมั่น นโยบายแบบไหนที่ประชาชนต้องการ ภาพจำอะไรที่ทำให้คนเลือกหรือไม่เลือกพรรค เมื่อพรรคการเมืองรับฟังเสียงประชาชนมากขึ้น
