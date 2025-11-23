ผอ.บางกะปินำทีมตรวจเรื่องร้องเรียนในชุมชนเทพทวี พบเพิงพักสร้างรุกล้ำที่สาธารณะ

วันนี้ (23 พ.ย.) เฟซบุ๊ก Bangkapi District เผยแพร่ปฏิบัติการของสำนักงานเขตบางกะปิในการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนกรณีมีการรุกล้ำบนที่สาธารณะ เป็นที่สะสมขยะ และกลายเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด โดยระบุว่า นางสิริกาญจน์ สุยวณิชย์ ผอ.เขตบางกะปิ พร้อมผู้บริหารเขต นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ โยธา รักษาความสะอาดฯ และสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ชุมชนเทพทวี ซอยลาดพร้าว 101 เขตบางกะปิ เข้าตรวจสอบเหตุร้องเรียนกรณีผู้นำชุมชน แจ้งเรื่องมีการสร้างเพิงพักอาศัยบนพื้นที่สาธารณะ สะสมขยะ และเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด พร้อมได้ประสาน สน.ลาดพร้าวนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ โดยได้ดำเนินการรื้อถอนเพิงพัก และจัดเก็บสิ่งของออกจากทางสาธารณะ พร้อมตรวจค้นยาเสพติด และได้นำตัวเจ้าของเพิงพักดำเนินการตามกฎหมายต่อไป