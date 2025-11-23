ธปท.เตรียมใช้ กม.สถาบันการเงิน ควบคุมธุรกรรมของกลุ่มทุนเทา

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงการควบคุมทุนเทาและการไหลออกของเงินบาท โดยผู้ว่าการ ธปท. ชี้แจงประเด็นที่มีความเข้าใจผิดหรือถูกตั้งคำถามจากสาธารณะเกี่ยวกับบทบาทของ ธปท. ระบุว่า ธปท. ไม่มีข้อเท็จจริง หรือข้อมูลการไหลเข้าออกของเงินบาท (flow เงินบาท) ภายในประเทศ
ทั้งนี้ ข้อมูลการโอนเงิน เกิน 500,000 บาท, การฝากเงินสด เกิน 2 ล้านบาท และธุรกรรมต้องสงสัย (STR) ตามกฎหมายปัจจุบันถูกนำส่งไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เท่านั้น
สำหรับแนวทางจัดการทุนเทาของ ธปท. จะขยายบทบาทเพื่อช่วยเหลือ เนื่องจากปัญหานี้สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ธปท.จึงจะกลับไปใช้ พ.ร.บ.สถาบันการเงิน ที่มีอยู่ เพื่อกำหนดให้สถาบันการเงินต้องรายงานธุรกรรมที่ผิดปกติบางประเภทมายัง ธปท. และต้องดำเนินการต่อ เช่น ธุรกรรมที่มีเงินโอนเข้าและออกในปริมาณมากอย่างผิดปกติ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์
ทั้งนี้ ข้อมูลการโอนเงิน เกิน 500,000 บาท, การฝากเงินสด เกิน 2 ล้านบาท และธุรกรรมต้องสงสัย (STR) ตามกฎหมายปัจจุบันถูกนำส่งไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เท่านั้น
สำหรับแนวทางจัดการทุนเทาของ ธปท. จะขยายบทบาทเพื่อช่วยเหลือ เนื่องจากปัญหานี้สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ธปท.จึงจะกลับไปใช้ พ.ร.บ.สถาบันการเงิน ที่มีอยู่ เพื่อกำหนดให้สถาบันการเงินต้องรายงานธุรกรรมที่ผิดปกติบางประเภทมายัง ธปท. และต้องดำเนินการต่อ เช่น ธุรกรรมที่มีเงินโอนเข้าและออกในปริมาณมากอย่างผิดปกติ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์