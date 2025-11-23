นายกฯ มาเลย์ปฏิเสธแทรกแซงความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ทำได้แค่ประสานให้พูดคุย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ว่านายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ผู้นำมาเลเซีย กล่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา ว่าในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซียมีความกังวลโดยธรรมชาติกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว แต่มาเลเซียไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือกำหนดเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงใด เกี่ยวกับแนวทางให้ทั้งสองประเทศเห็นชอบ เพื่อคลี่คลายความขัดแย้ง
อันวาร์กล่าวว่า บทบาทของมาเลเซียในฐานะประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ในการแก้ไขสถานการณ์นี้ อยู่ภายในกรอบที่จำกัด นั่นคือ ทำได้เพียงอำนวยความสะดวก ให้เจ้าหน้าที่ทั้งพลเรือนและทหารของทั้งสองประเทศพูดคุยกัน และการประสานงานระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยและกัมพูชา
