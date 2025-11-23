"วราวุธ" ร่วมประชุมใหญ่ฯ พรรคภูมิใจไทย ท่ามกลางกระแสข่าวเตรียมย้ายซบ ภท.

การประชุมใหญ่วิสามัญพรรคภูมิใจไทย วันนี้ (23 พ.ย.) นายสนธยา คุณปลื้ม แกนนำกลุ่มบ้านใหญ่ จ.ชลบุรี ได้เดินทางมาร่วมการประชุมด้วย โดยมีนายภราดร ปริศนานันทกุลและ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ต้อนรับ
จากนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชพน.) และ นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคฯ ได้เดินทางมาถึงที่ทำการพรรคพรรคภูมิใจไทยด้วยใบหน้ายิ้มแย้มทันทีที่มาถึง นายวราวุธได้สวมกอดนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนาคม พร้อมร่วมเซลฟี กับนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง โดยนายวราวุธ กล่าวกับสื่อมวลชนว่า มาทานข้าว เมื่อถามถึงจำนวน สส.ที่มาด้วยนั้น นายวราวุธผายมือไปข้างหลังแล้วบอกว่า มาระดับหนึ่ง จากนั้นก็เดินเข้าที่ทำการพรรคทันที
ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า นายวราวุธจะย้ายมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายเสมอกัน เที่ยงธรรม, นายพานุวัฒน์ สะสมทรัพย์ และนายอนุรักษ์ จุรีมาศ
