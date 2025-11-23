นายกฯ เตรียมลงเกาะติดน้ำท่วมหาดใหญ่วันนี้ ขอเห็นกับตาจะได้สั่งการถูกต้อง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ ว่า สถานการณ์น้ำท่วมประมาณ 3 จังหวัด ที่หนัก คือ พัทลุง และสงขลา แต่อาจจะมีสถานการณ์เพิ่มขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ (23 พ.ย.) ลงไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีกครั้ง ต้องลงไปดูให้เห็นกับตา เพื่อจะได้สั่งการได้ถูกต้อง ขอบคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ
จากการสอบถามอธิบดีกรมชลประทานถึงสถานการณ์เมื่อคืนวานนี้ ระบุว่า สถานการณ์เมื่อคืนหนักสุดแล้ว และค่อยๆ ระบาย ส่วนน้ำหลากที่จะมาจากที่อื่น คาดว่าสามารถบริหารจัดการได้ถ้าฝนไม่ตกเพิ่ม
ส่วนจะต้องปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการในพื้นที่หรือไม่นั้น นายอนุทิน ระบุว่า ที่จริงเรามีคลอง ร.1 ที่ช่วยระบายน้ำออกสู่ทะเล แต่น้ำมีปริมาณมาก จึงเกิดการท่วมหนัก ซึ่งการบริหารจัดการน้ำอยู่ในแผนของกรมชลประทานอยู่แล้ว ที่จะต้องหาวิธีทำให้ระบายน้ำมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทางออกทะเลมีมาก อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทยได้อยู่ในพื้นที่แล้ว สามารถสั่งการบูรณาการได้
