น้ำท่วมหาดใหญ่ยังวิกฤต! ปภ.เตือนระดับน้ำขึ้นให้ยกทรัพย์สินไว้ที่สูงทันที

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.สงขลา วันนี้ (23 พ.ย.) บางพื้นที่ระดับน้ำลดลงบ้างแล้ว หลังจากฝนลดลง แต่ยังเหลือในลุ่มมีน้ำท่วมขัง และมวลน้ำจากทะเลสาบสงขลาหนุน
ส่วนเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และพื้นที่รอบนอกมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ำจากมวลน้ำในคลองอู่ตะเภาและคลอง ร.1 เพิ่ม ทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลและพื้นที่รอบนอก
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ยังเตือนภัยขั้นรุนแรงว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นให้ยกทรัพย์สินไว้ในที่สูง
ส่วนเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และพื้นที่รอบนอกมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ำจากมวลน้ำในคลองอู่ตะเภาและคลอง ร.1 เพิ่ม ทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลและพื้นที่รอบนอก
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ยังเตือนภัยขั้นรุนแรงว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นให้ยกทรัพย์สินไว้ในที่สูง