จี20 ติงแผนสันติภาพของสหรัฐฯ ในยูเครน เอื้อประโยชน์ต่อรัสเซีย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ว่า กลุ่มประเทศ จี20 กล่าวว่า ข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐ เพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ยังจำเป็นต้องมีการหารือมากกว่านี้
โดยแถลงการณ์ร่วมของสมาชิกกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 20 แห่ง หรือ จี20 ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคัดค้าน “แผนการฝ่ายเดียว” ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ที่มุ่งยุติสงครามในยูเครน แต่มีเงื่อนไขที่ฝ่ายยุโรปมองว่า เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อรัสเซีย
