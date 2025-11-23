โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ชุดใหม่ 20 รูป มีผล 10 ธ.ค.68

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2566 ตามประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 และลงวันที่ 5 กันยายน 2567 นั้น บัดนี้ กรรมการมหาเถรสมาคมดังกล่าวจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 15 ทวิ แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ดังนี้
1. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส
2. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม
3. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
4. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม
5. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ
6. พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) วัดสระเกศ
7. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส
8. พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา
9. พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม
10. พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ
11. พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการาม
12. พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม
13. พระพรหมวชิรานุวัตร (อาทร อินฺทปญฺโญ) วัดบพิตรพิมุข
14. พระพรหมวชิรเวที (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม
15. พระพรหมวัชรวิมลมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
16. พระพรหมวชิรรังษี (จิรพล อธิจิตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร
17. พระพรหมวัชรสุทธาจารย์ (ทองดี ฐิตายุโก) วัดอาวุธวิกสิตาราม
18. พระธรรมวชิรเมธาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตฺติยุตฺโต) วัดโสมนัสวิหาร
19. พระธรรมวชิรจินดาภรณ์ (สมคิด จินฺตามโย) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
20. พระธรรมวัชรญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) วัดปทุมวนาราม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2568
