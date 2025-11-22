นายกฯ สั่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งด่วน 18 เครื่อง แก้ปัญหาน้ำท่วมหนักหาดใหญ่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางถึงห้องประชุมสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามและรับฟังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ หลังเมืองหาดใหญ่เผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำจำนวนมากไหลเข้าท่วมถนนสายหลักและชุมชนโดยรอบ
ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาสถานการณ์ ได้สั่งจังหวัดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งด่วน 80 เครื่อง ใน 68 จุดสำคัญ ครอบคลุม ปภ. เขต 12 จำนวน 6 เครื่อง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 จำนวน 11 เครื่อง สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 43 เครื่อง อบจ.สงขลา 3 เครื่อง และอปท. ในพื้นที่เสี่ยง 17 เครื่อง
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนเรือท้องแบน 6 ลำจาก ปภ. เขต 12 และ 14 รถยกสูง และกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 42 รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อปพร. ตำรวจ และจิตอาสา อำนวยความสะดวกด้านการอพยพ การจราจร และช่วยเหลือประชาชน ด้านเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เปิดจุดอพยพ 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) รองรับ 100 คน และโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) รองรับ 50 คน พร้อมแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม ของใช้จำเป็น และถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนกลุ่มเปราะบาง
