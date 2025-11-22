ACSC เตือน ปชช.อย่าหลงเชื่อ มิจฉาชีพหลอกเป็น จนท.กู้เงินคืนแลกค่าดำเนินการ

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ รอง ผอ.ศปอส.ตร. กล่าวว่า อาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ปัจจุบันยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมิจฉาชีพที่แฝงตัวอยู่ในโลกออนไลน์ มีแผนประทุษกรรมที่หลากหลาย หนึ่งในจำนวนนั้นคือการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการสร้างเพจเฟซบุ๊กปลอมแล้วยิงแอดโฆษณา หรือการแฝงตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อคอยหาเหยื่อที่เคยถูกหลอกออนไลน์แล้ว จากนั้นจะทักหาเหยื่อ พร้อมอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจขอข้อมูลเบื้องต้นของเหยื่อ ก่อนจะระบุว่าสามารถติดตามเงินคืนให้เหยื่อได้ แต่มีค่าดำเนินการ
ทั้งนี้ พบว่ามิจฉาชีพมีการส่งเอกสารราชการปลอม ระบุว่าเป็นรายงานการสืบสวนเส้นทางการเงินของผู้เสียหาย พร้อมกับบอกข้อมูลส่วนตัว รวมถึงมูลค่าความเสียหายที่เหยื่อสูญเสียไป จากนั้นอ้างว่าเป็นการรายงานผลการสืบสวนเส้นทางการเงินของผู้เสียหาย แล้วพบว่าเงินจำนวนดังกล่าวของผู้เสียหายถูกโอนไปยังบัญชีม้า จากนั้นได้ถูกกระจายไปยังหลายส่วน ในจำนวนนั้นมีการโอนไปลงทุนยังแพลตฟอร์ม SET ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทรดหุ้นที่ถูกกฎหมายเพื่อทำการฟอกเงินให้สะอาด มิหนำซ้ำยังอ้างตัวเลข IP ระบุตำแหน่งที่อยู่ของแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
อย่างไรก็ตาม ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ขอเตือนภัยประชาชนว่า หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่มีการทักหาผู้เสียหายหรือส่งเอกสารใดๆ เพื่อบอกว่าสามารถกู้เงินคืนให้แก่ผู้เสียหายแลกกับค่าดำเนินการเป็นอันขาด ดังนั้นหากประชาชนได้รับข้อความหรือเอกสารในลักษณะดังกล่าว นั่นคือมิจฉาชีพ ที่สร้างเรื่องราวและเอกสารปลอมขึ้นมาทั้งหมด อย่าหลงเชื่อ อย่าโอนเงินหรือจ่ายค่าดำเนินการใดๆ เป็นอันขาด ซึ่งการกระทำลักษณะนี้ของมิจฉาชีพ ถือเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมาก
ทั้งนี้ พบว่ามิจฉาชีพมีการส่งเอกสารราชการปลอม ระบุว่าเป็นรายงานการสืบสวนเส้นทางการเงินของผู้เสียหาย พร้อมกับบอกข้อมูลส่วนตัว รวมถึงมูลค่าความเสียหายที่เหยื่อสูญเสียไป จากนั้นอ้างว่าเป็นการรายงานผลการสืบสวนเส้นทางการเงินของผู้เสียหาย แล้วพบว่าเงินจำนวนดังกล่าวของผู้เสียหายถูกโอนไปยังบัญชีม้า จากนั้นได้ถูกกระจายไปยังหลายส่วน ในจำนวนนั้นมีการโอนไปลงทุนยังแพลตฟอร์ม SET ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทรดหุ้นที่ถูกกฎหมายเพื่อทำการฟอกเงินให้สะอาด มิหนำซ้ำยังอ้างตัวเลข IP ระบุตำแหน่งที่อยู่ของแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
อย่างไรก็ตาม ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ขอเตือนภัยประชาชนว่า หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่มีการทักหาผู้เสียหายหรือส่งเอกสารใดๆ เพื่อบอกว่าสามารถกู้เงินคืนให้แก่ผู้เสียหายแลกกับค่าดำเนินการเป็นอันขาด ดังนั้นหากประชาชนได้รับข้อความหรือเอกสารในลักษณะดังกล่าว นั่นคือมิจฉาชีพ ที่สร้างเรื่องราวและเอกสารปลอมขึ้นมาทั้งหมด อย่าหลงเชื่อ อย่าโอนเงินหรือจ่ายค่าดำเนินการใดๆ เป็นอันขาด ซึ่งการกระทำลักษณะนี้ของมิจฉาชีพ ถือเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมาก