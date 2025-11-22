"แอร์ไชนา" แถลงการณ์ลดจำนวนเที่ยวบิน "จีน-ญี่ปุ่น" อ้างเหตุเครื่องบินไม่พร้อม

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ว่า แอร์ไชนา ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติจีน ออกแถลงการณ์ จะทำการลดจำนวนเที่ยวบินระหว่างเมืองในจีนกับญี่ปุ่นลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยให้เหตุผลเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของเครื่องบิน
ตามข้อมูลของแอร์ไชนา เที่ยวบินระหว่างเมืองเซี่ยงไฮ้กับเมืองโอซากา จากปัจจุบันอยู่ที่ 21 เที่ยวบินไป-กลับต่อสัปดาห์ จะลดลงเหลือ 16 เที่ยวบินไป-กลับต่อสัปดาห์ มีผลระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 2568-28 มี.ค. 2569 และเที่ยวบินระหว่างเมืองฉงชิ่งกับกรุงโตเกียว ปัจจุบันอยู่ที่ 7 เที่ยวบินไป-กลับต่อสัปดาห์ จะลดลงเหลือ 4 เที่ยวบินไป-กลับต่อสัปดาห์ ตลอดเดือนธันวาคมนี้
