กพท.เตือนผู้โดยสารเจอผลกระทบน้ำท่วมหาดใหญ่เร่งประสานสายการบินโดยตรง

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่งผลให้สภาพการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง แม้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แต่การเดินทางสัญจรเข้าสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และพื้นที่ตัวเมืองหาดใหญ่ มีความยากลำบาก ทำให้ผู้โดยสารบางส่วนไม่สามารถเดินทางไปถึงสนามบิน หรือเดินทางออกจากสนามบิน เพื่อเข้าสู่พื้นที่ได้ตามปกติ
ทั้งนี้ ขอแจ้งเตือนให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบประสานกับสายการบินโดยตรง เพื่อดำเนินการตามมาตรการของแต่ละสายการบิน ในกรณีที่ผู้โดยสารเดินทางไปที่สนามบินแล้ว และเที่ยวบินล่าช้ากว่า 2 ชั่วโมง หรือมีการยกเลิกเที่ยวบิน ผู้โดยสารจะได้รับการคุ้มครองตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 101 ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารในเที่ยวบินประจำภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งสายการบินมีหน้าที่ดูแล และเสนอทางเลือกให้แก่ผู้โดยสาร ได้แก่ การขอคืนเงินค่าโดยสารเต็มจำนวน หรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
