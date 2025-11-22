มทบ.ที่ 42 ระดมกำลังจิตอาสา-ยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหาดใหญ่

พลตรี ภูมเดชา พ่วงเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 42 พร้อมด้วย พันเอก ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 /รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 42 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 42 พร้อมด้วย เครื่องมือและยุทโธปกรณ์ของหน่วย ให้การสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามขีดความสามารถของหน่วยอย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที
ทั้งนี้ หากมีความเดือดร้อน หรือยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้โดยตรงกับศูนย์ประสานงาน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 42 หมายเลขโทรศัพท์: 074-586685 (กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 42)
