แผ่นดินไหว 2.9 ริกเตอร์ ในเมียนมาร์ ห่างแม่ฮ่องสอน 282 กม. ไม่พบเสียหาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

มีรายงานว่า เมื่อเวลา 15.39 น. วันนี้ (22 พ.ย.) เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 2.9 ตามมาตราริกเตอร์ ในประเทศเมียนมาร์ มีความลึก 10 กิโลเมตร ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 282 กิโลเมตร ทั้งนี้ ไม่มีรายงานความเสียหาย