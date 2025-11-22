คณะรวมพลังแผ่นดินฯ ชุมนุมแสดงจุดยืนค้านสหรัฐฯ แทรกแซงปมขัดแย้งไทย-กัมพูชา

วันนี้ (22 พ.ย.) กลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่า คณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตย นำโดย นายจตุพร พรหมพันธุ์ อดีตแกนนำ นปช. และนายพิชิต ไชยมงคล แกนนำ คปท. เดินเท้าพร้อมกลุ่มมวลชนกว่า 100 คน ไปชุมนุมที่บริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการแทรกแซงจากต่างประเทศต่อสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยผู้ชุมนุมได้เดินเท้ามาจากสถานทูตมาเลเซียมายังบริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา โดยมีรถเครื่องเสียง ธงชาติไทย และป้ายไวนิลขนาดใหญ่แสดงภาพของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ พร้อมข้อความ Stop betraying ASEAN people รวมทั้งป้ายข้อความเรียกร้องให้ หยุดแทรกแซงประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก บก.น.1 สน.ลุมพินี และชุดควบคุมฝูงชน ได้จัดกำลังดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย โดยติดตั้งรั้วเหล็กเพื่อจำกัดพื้นที่ด้านหน้าสถานทูต และจัดการจราจรบนถนนวิทยุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางและรักษาความปลอดภัยโดยรวม