รมว.ยธ.ตรวจเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ สอบปมลอบนำหญิงสาวค้าประเวณีนักโทษจีนเทา

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยหลังเข้าตรวจสอบเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร กรณีลอบนำหญิงสาวเข้าไปค้าประเวณีนักโทษชาวจีนในห้องลับ ว่า วันนี้ (22 พ.ย.) ได้เข้าไปดูพื้นที่จริง เพื่อตรวจสอบในรายละเอียดต่างๆ โดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้ DSI ตั้งเป็นคดีพิเศษ พร้อมทั้งได้เดินทางเข้ามาตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหารด้วย ขณะที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้มีการมาตั้งวอลลูมที่เรือนจำคลองเปรม เพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และมอบหมายให้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นหัวหน้าชุดสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุด้วย