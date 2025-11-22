เทศบาลฯ สะเตงนอกตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ช่วยผู้ประสบอุทกภภัยใกล้ชิด

จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ยะลานั้น วันนี้ (22 พ.ย.) น้ำเริ่มไหลเอ่อเข้าท่วมถนน และบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ตือโละกือบอ ต.สะเตงนอก ยะลา และบริเวณหน้าอนามัย ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก จ.ยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้ว โดยระดับน้ำอยู่ที่ 50-80 เซนติเมตร รถยนต์ยังสามารถเดินทางสัญจรใช้เส้นทางได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง ส่วนรถเล็กไม่ควรสัญจรในเส้นทาง ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ เร่งยกของขึ้นที่สูงหมดแล้ว พร้อมทั้งการประสานสไลด์ นำรถยนต์ที่จอดในบ้านออกจากพื้นที่โดยด่วน
ทั้งนี้ เทศบาลเปิดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงาน และอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชน ทั้งการติดต่อขอรับเรือท้องแบนในแต่ละพื้นที่ หมู่บ้าน การให้บริการบรรจุกระสอบทรายแก่ประชาชนในพื้นที่ และการรับแจ้งประสานงานเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ รวมทั้งศูนย์อพยพ
